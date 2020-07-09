أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، أنه تولى بشكل كامل مسؤولية التحكم في تشغيل تقنية حكم الفيديو المساعد "فار".
ونقلت شبكة "سكاي سبورتس" عن ماتياس جرافستروم، نائب الأمين العام للفيفا، أنه تم إبلاغ جميع الاتحادات الـ211 الأعضاء بالاتحاد الدولي بهذا الأمر عبر خطاب تم إرساله بتاريخ 29 يونيوالماضي.
وسبق لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب)، مشرع قوانين كرة القدم، أن عمل عن كثب مع الفيفا فيما يتعلق بتطوير وتنفيذ تقنية فار في المسابقات كافة، حيث تم التعاون على صعد عدة، بينها الشؤون التكنولوجية والتدريب والتعليم.
جاء في خطاب الفيفا: نحن فخورون بأن إدخال تقنية فار حقق نجاحًا عالميًا، حيث اكتمل تنفيذ تقنية فار في أكثر من 100 مسابقة عالمية.
وأضاف الخطاب: بعد نجاح فترة الإطلاق، حيث عمل فيفا بالاشتراك مع إيفاب، نود أن نخطركم بأن مسؤولية جميع الأنشطة الخاصة بتقنية فار ستنتقل لفيفا.
وتولى فيفا مسؤولية الرد على أي أسئلة، أو تعليقات أو مقترحات تخص تقنية فار بدءًا من أول يوليو الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر فيفا يعلن تشغيل تقنية "الفار" على مستوى العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.