الامارات | بالصور: برشلونة يقلص الفارق مع ريال مدريد.. ويتسبب بهبوط "الابن العاق"

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور: برشلونة يقلص الفارق مع ريال مدريد.. ويتسبب بهبوط "الابن العاق" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قلص برشلونة الفارق عن غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر الى نقطة واحدة بفوزه الصعب أمس الأربعاء على جاره اسبانيول 1-صفر، ما حسم سقوط الابن العاق لإقليم كاتالونيا- كما يحلو للجماهير تسميته- إلى الدرجة الثانية للمرة الأولى منذ 1993، وذلك في المرحلة الـ35 من بطولة اسبانيا لكرة القدم.

ورفع برشلونة رصيده الى 76 نقطة مقابل 77 لريال مدريد الذي يستضيف ألافيس عند الساعة 12 منتصف ليلة غد الجمعة في ختام المرحلة.

واحتفظ مدرب برشلونة كيكي سيتيين بالتشكيلة ذاتها التي قدمت عرضا هجوميا رائعا في المباراة الأخيرة ضد فياريال (4-1) باستثناء إشراك لاعب الوسط الكرواتي ايفان راكيتيتش بدلا من التشيلي ارتورو فيدال.

ودخل برشلونة مباراته مع جاره وقد سجل في شباكه 21 هدفا في آخر خمس مباريات له على أرضه، بينها 10 أهداف للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

اول فرصة خطرة كانت للضيوف عندما كسر ادريان امباربا مصيدة التسلل من منتصف الملعب تقريبا وانفرد بحارس برشلونة الألماني مارك اندريه تير شتيغن الذي تصدى لمحاولته (11).

رد عليه برشلونة من ركلة حرة مباشرة اثر اعاقة الفرنسي انطوان غريزمان على مشارف المنطقة، انبرى لها ميسي لكنه سدد فوق العارضة بقليل (22).

واهدر اسبانيول فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل عندما حاول المدافع الفرنسي كليمان لانغليه تشتيت الكرة لكنه سددها في جسد تير شتيغن، فسقطت أمام ديداك فيلا الذي تابعها في اسفل القائم الايمن (44).

وأنهى برشلونة الشوط الأول من دون تسديد اي كرة بين الخشبات الثلاث، وهو ما يحصل له لاول مرة هذا الموسم على ملعب "كامب نو" في مختلف المسابقات.

وحاول مدرب برشلونة تفعيل الجبهة الهجومية فأشرك الشاب إنسو فاتي بدلا من الظهير الايمن البرتغالي نلسون سيميدو مطلع الشوط الثاني.

بيد ان فاتي لم يمكث طويلا على ارض المستطيل الاخضر لانه قام بمخاشنة فرناندو كاليرو فطرده الحكم بعد اللجوء الى تقنية الفيديو (50).

وبات فاتي اول لاعب في صفوف برشلونة يتم طرده قبل ان يبلغ الثامنة عشرة من عمره منذ مارك مونييزا عام 2009.

وهي سادس بطاقة حمراء للفريق الكاتالوني هذا الموسم، اي مجموع ما حصل عليه لاعبوه في اربعة مواسم سابقة.

وسرعان ما لحق به لاعب اسبانيول بول لوزانو اثر تدخله العنيف على جيرار بيكيه (52)، ليكمل الفريقان المباراة بعشرة لاعبين. وكان لوزانو يشارك اساسيا للمرة الاولى في صفوف فريقه في الدوري الاسباني.

وبعد لعبة مشتركة رائعة شارك فيها غريزمان وميسي وصلت الكرة الى الاوروغوياني لويس سواريز فتابعها داخل الشباك من مسافة قريبة (56).

ورفع سواريز رصيده هذا الموسم الى 15 هدفا، علما بانه ساهم في 8 تمريرات حاسمة ايضا.

وتدخل حارس اسبانيول دافيد لوبيز للتصدي بشكل رائع لتسديدة ميسي "على الطاير"، منقذا فريقه من هدف اكيد (69).

فياريال يعزز آماله الأوروبية

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في المقابل، عزز فياريال رصيده في المركز الخامس وحافظ على امله بالمشاركة في دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل بفوزه الثمين على منافسه المباشر خيتافي 3-1 في عقر دار الاخير.

ورفع فياريال رصيده الى 57 نقطة متخلفا بفارق 3 نقاط عن اشبيلية الذي يخوض مباراته في هذه الجولة في ضيافة اتلتيك بلباو اليوم الخميس. في المقابل، تلاشت امال خيتافي بالمشاركة في دوري الابطال بعد ان ابتعد بفارق 7 نقاط عن صاحب المركز الرابع قبل اربع مراحل على نهاية الدوري.

والفوز هو السادس لفريق "الغواصة الصفراء" في ثماني مباريات منذ استئناف الدوري منتصف يونيو.

وتألق المخضرم سانتي كازورلا وسجل هدفين من ركلتي جزاء في الدقيقتين 66 و86، قبل ان يضيف روبن بينا الثالث (90+3). اما هدف خيتافي الوحيد فسجّله هوغو دورو (80).

وفي مباراة ثانية، حقق ريال بيتيس فوزا صريحا على اوساسونا بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها غيدو رودريغيز (4) والفونسو بدرازا (25) وكارليس الينا (90+7).

ويلتقي الخميس إيبار مع ليغانيس، ريال مايوركا مع ليفانتي، أتلتيك بلباو مع إشبيلية، وتختتم الجمعة حيث يلتقي ريال سوسييداد مع غرناطة.



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