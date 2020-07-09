شكرا لقرائتكم الأهلي يُفاضل بين خيارين لتدعيم الدفاع الأحمر .. تعرف عليهما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُفاضل مسئولو النادي الأهلي بين خيارين لتدعيم الدفاع الأحمر في خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل محاولات إدارة القلعة الحمراء تدعيم عدة مراكز في الفريق خلال ميركاتو الصيف المقبل ورغم حصول الأهلي على توقيع أسامة جلال مدافع انبي وترحيب إدارة النادي البترولي ببيعه للأهلي، إلا أن هناك جدل فني بخصوص اللاعب فهناك من يري أنه سيمثل إضافة للفريق خاصة وأنه لازال صغير السن ويتمتع بإمكانيات فنية وبدنية جيدة، فضلاً عن كونه واحد من أهم المدافعين الصاعدين فى الكرة المصرية، خاصة بعد تألقه مع المنتخب الأوليمبى فى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 والتى فاز الفراعنة بلقبها، ليتأهل مع أبناء شوقى غريب لأولمبياد طوكيو، بينما يرى تيار أخر أن اللاعب يفتقد للخبرات ولا يمتلك المقومات التي تؤهله للعب للأهلي.

وأقترح أحد أعضاء لجنة التخطيط صرف النظر عن ضم أسامة جلال وإعادة محمد عبد المنعم الشهير بـ"كامبوس" مدافع الفريق الشاب المعار لسموحة لمدة موسم ونصف وتنتهي اعارته بنهاية الموسم القادم، إلا أنه يوجد بند في عقده يمنح الإدارة الحمراء الحق في استعادة اللاعب بعد 6 أشهر فقط من الإعارة، وهو ما يحدث خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، ونال كامبوس إشادة رينيه فايلر خاصة وأنه تدرب تحت قيادته لفترة طويلة قبل أن يخرج لصفوف سموحة على سبيل الإعارة لإكسابه مزيد من الخبرات قبل العودة من جديد للقلعة الحمراء، ومن المقرر أن تشهد الساعات القادمة اتخاذ الإدارة الفنية قراراً سواء بضم أسامة جلال أو عودة كامبوس.