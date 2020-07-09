شكرا لقرائتكم فايلر يقود تدريب الأهلي اليوم بعد خضوعة لمسحة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته اليوم ،الخميس، على ملعب التتش إستعداداً لبطولة الدوري التى سيتم استئنافها يوم 6 أغسطس ونصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي سيلعب فيه الفريق الأحمر مع الوداد المغربي وسيقود السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق مران اليوم بعدما أجرى أمس ، الأربعاء، مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا حيث عاد المدير الفني من بلاده مساء الأثنين المقبل عقب أجازة قضاها هناك لمدة 25 يوماً تقريباً وعاد فايلر برفقة توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية للفريق وسيتواجد الثنائي في مران اليوم حسب تأكيدات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة منذ أيام.

من ناحية أخرى ، يبحث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة مع حمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة ترتيبات والموعد المقترح لإقامة مباراة ودية تجمع الفريقين خلال الفترة المقبلة قبل عودة بطولة الدوري يوم 6 أغسطس المقبل بعد تجميد النشاط الرياضي عدة أشهر بسبب تداعيات "فيروس كورونا" ، وأتفق مسئولو الأهلي والنادي السكندري على إقامة مباراة ودية تجمع الفريقين ويتم التفاوض حالياً حول موعد ومكان المباراة الودية وكذلك الإجراءات التى سيتم تنفيذها خلال المباراة بشكل يحافظ على سلامة اللاعبين والجهاز الفني وكافة عناصر الفريقين ، ويبحث عبد الحفيظ مع رينيه فايلر عدة أمور خاصة بوديات الفريق خلال الفترة المقبلة.