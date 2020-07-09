رياضة | بايرن ميونخ يرفض التفريط في نجمه لمانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بايرن ميونخ يرفض التفريط في نجمه لمانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت تقارير صحفية ألمانية اليوم، أن نادي بايرن ميونخ الألماني رفض التفريط في خدمات نجمه لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي.

وتعاون الفريقان منذ عدة أيام في انتقال الألماني ليروي ساني، جناح مانشستر سيتي للنادي البافاري، مقابل 49 بالإضافة لمبلغ 11 مليون متغيرات.

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وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن مانشستر سيتي أراد الحصول على خدمات الجناح الفرنسي كينجسلي كومان، نجم نادي بايرن ميونخ.

وأضافت الشبكة، أن النادي البافاري رفض بشدة فكرة التخلي عن كومان، على الرغم من ضم ساني.

ويعتمد بايرن ميونخ على النجمين كومان وسيرجي جنابري بشكل أساسي في مركز الجناح، وسينضم لهما ساني بنهاية الموسم.