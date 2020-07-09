رياضة | ريال مدريد ينسحب من صفقة دي بيك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد ينسحب من صفقة دي بيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية هولندية أن ريال مدريد انسحب من سباق التعاقد مع الهولندي دوني فان دي بيك نجم خط وسط آياكس أمستردام الهولندي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة تيليجراف الهولندية بأن ريال مدريد كان قد عقد اتفاقًا بينه من ناحية وبين فان دي بيك ومسئولي آياكس من ناحية أخرى على ضم النجم الهولندي الشاب في الصيف الحالي.

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وأشارت الصحيفة الهولندية إلى أن ريال مدريد أبلغ فان دي بيك بأنه لن يتمكن من تنفيذ الاتفاق الذي عُقد بين الطرفين بسبب قرار الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي الذي جمد الصفقة.

وأوضحت الصحيفة الهولندية أن ريال مدريد أخبر فان دي بيك بأن يبحث عن نادي آخر وذلك بسبب حاجته في التعاقد مع لاعبي وسط آخرين على رأسهم الفرنسي بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأكدت الصحيفة الهولندية أن مانشستر يونايتد يعتبر من أهم الأندية المهتمة بالتعاقد مع دي بيك في الميركاتو الصيفي الحالي.