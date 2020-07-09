شكرا لقرائتكم خبر عن 8 انتصارات أفريقية لـ«كارتيرون».. وفوز وحيد لـ«فايلر» في أدغال القارة السمراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم إقامة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة على ملعب محايد وليس مباراتين بنظام الذهاب والإياب.

قطبا الكرة المصرية على موعد مع مواجهتين مغربيتين، بحيث يلاقى الأهلى الوداد، ويقابل الزمالك الرجاء من أجل قطع بطاقة الترشح للنهائى القارى، على أن يتم تحديد البلد الذي يستضيف منافسات دورى الأبطال في وقت لاحق من قبل الكاف.

السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لفريق الكرة بالنادى الأهلى، بدأ مغامراته في الكرة الإفريقية في العام المنصرم بتولى تدريب المارد الأحمر، حيث لم يسبق له قبل تدريب الفريق خوض أي منافسات في أدغال القارة السمراء خلال مسيرته التدريبية، وقاد فايلر الأهلى خلال 5 مباريات خارج حدود مصر، استطاع الفوز خلالها في مرة وحيدة في أول اختبار رسمى له في غينيا الاستوائية بهدفين انتصر بهما أبناء التتش على كانو سبورت، بينما خسر في واحدة أمام النجم الساحلى برادس، وحسم التعادل الإيجابى نتيجة 3 مباريات أمام كل من الهلال السودانى وبلاتنيوم الزميبابوى وصن داونز الجنوب إفريقى.

وعلى النقيض كان للفرنسى باتريس كارتيرون باع كبير في خوض منافسات بطولات الأندية الإفريقية قبل توليه مهمة تدريب الزمالك، وذلك مع كل من الأهلى ومازيمبى والرجاء البيضاوى المغربى.

كارتيرون خاض 27 مباراة إفريقية خارج حدود وطن الأندية التي قام بتدريبها بواقع 22 في دورى الأبطال و3 بالكونفيدرالية و2 بالسوبر.

واستطاع الفرنسى قيادة الأندية التي دربها لـ8 انتصارات خارج الحدود بواقع 5 في دورى الأبطال و1 بالكونفدرالية و2 بالسوبر الإفريقى، في حين خسر من أصل 27 مباراة خارجية 9 مباريات فقط أي نسبة الثلث، بينما حقق التعادل في 10 مناسبات، ويعتبر فريق الترجى التونسى هو أكثر الأندية التي فاز عليها كارتيرون في إفريقيا خارج حدود الأرض بواقع انتصار مع الأهلى واّخر مع كل من الرجاء المغربى والزمالك.

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وجاءت الانتصارات الثمانية لكارتيرون في أدغال القارة السمراء مع جميع الأندية الإفريقية التي دربها، بواقع 3 على حساب الترجى وانتصار على حساب كل من أوتوهو الكونغولى ونصر بنغازى الليبى وتاون شيب رولز البوتسوانى، وسموحة المصرى واتحاد العاصمة الجزائرى.