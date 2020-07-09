شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة تهدد مواجهة ريال مدريد والسيتي في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ماركا»، الإسبانية، عن عدم حسم الاتحاد الأوروبى لكرة القدم «يويفا» قراره بشأن خوض الفرق مواجهات إياب دور الـ16 من دورى الأبطال على أرضها.

وتتبقى من دور الـ16 مواجهات بايرن ميونخ مع تشيلسى، برشلونة مع نابولى، ومانشستر سيتى مع ريال مدريد، ويوفنتوس مع ليون.

وكان ريال مدريد قد خسر لقاء الذهاب في معقله «سانتياجو برنابيو» بهدفين لهدف، ويطمح للتعويض في العودة للعبور لربع النهائى.

وقالت الصحيفة إن «يويفا» أبقى جميع البدائل متاحة، قبل إقامة البطولة المُصغرة في لشبونة البرتغالية بداية من ربع النهائى.

وتضغط الفرق التي لعبت الذهاب خارج أرضها، من أجل خوض الإياب على أرضها، على الرغم من أن المباريات ستقام بدون جماهير.

وستجرى، غدا، قرعة الدور ربع النهائى للبطولة، ولذلك يتوقع أن يتم اتخاذ القرار النهائى بشأن لعب الفرق على أرضها من عدمه، اليوم على أبعد تقدير.

وقالت الصحيفة: «أنه لم يتم إجراء أي اتصالات رسمية حتى اليوم ولا تزال الأندية لا تعرف مصيرها». وأفادت «ماركا»، نقلا عن مصادر لها، بأنه لم يتم اتخاذ قرار نهائى بشأن هذا الأمر، لكن لا يوجد شىء مستبعد.

ومن المقرر أن تستضيف لشبونة نهائى دورى أبطال أوروبا في 23 أغسطس القادم، بينما نهائى الدورى الأوروبى في كولونيا بألمانيا، وسيتم إجراء قرعة الدور ربع النهائى ونصف النهائى يوم الجمعة في نيون السويسرية.

على جانب آخر، فتح نادى ريال مدريد الإسبانى الباب أمام رحيل لاعبه جيمس رودريجيز بنهاية الموسم الجارى وبشكل نهائى عن الفريق الملكى. وذكرت صحيفة «ماركا»، الإسبانية، أن ريال مدريد سيسمح لنجم منتخب كولومبيا بالرحيل عن النادى بنهاية الموسم الجارى.

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وكان رودريجيز قريبا في بداية الموسم الماضى من الانضمام لصفوف أتلتيكو مدريد قبل أن تتعطل الصفقة.

وارتبط اسم رودريجيز، البالغ من العمر 28 عاما، بالانضمام للكثير من فرق الدورى الإنجليزى في الموسم المقبل، مثل أرسنال ومانشستر يونايتد وإيفرتون وولفرهامبتون ونيوكاسل يونايتد. لكن جيمس يفضل البقاء في مدريد على الانتقال إلى الدورى الإنجليزى.

وانضم رودريجيز، البالغ من العمر 28 عاما، لصفوف ريال مدريد عقب كأس العالم 2014، قادما من موناكو، قبل أن يرحل إلى بايرن ميونيخ الألمانى على سبيل الإعارة، في موسم 2017/2018. ويعود بعدها مرة أخرى للملكى.