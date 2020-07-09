شكرا لقرائتكم خبر عن برايتون × ليفربول: مئوية تهديفية مميزة للملك «مو» في «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق ليفربول انتصارًا جديدًا في البريميرليج، المسابقة التي توج الفريق بلقبها منذ الجولة 31، وذلك بعد أن تغلب البطل الإنجليزي خارج قواعده على برايتون بنتيجة 3-1 في مباراة ضمن مباريات الجولة 34 للدوري الإنجليزي.

ودخل ليفربول المباراة بقوة وتقدم الفريق بهدفين دون مقابل بعد 8 دقائق فقط من بداية المباراة، لينهي الفريق سلسلة عقم تهديفي خارج القواعد امتد ل 7 ساعات و47 دقيقة بدون اهداف خارج ملعب أنفيلد في مختلف البطولات، قبل هدف النجم المصري محمد صلاح بعد 6 دقائق من بداية مباراة اليوم.

وسجل ليفربول هدفين خلال 127 ثانية، فصل بين هدف صلاح الأول وهدف القائد هندرسون الذي ضاعف به تقدم ليفربول في المباراة، وهو الهدف الذي صنعه الملك المصري.

وعاد برايتون في النتيجة قبل نهاية الشوط الأول بواسطة هدف البلجيكي لياندرو تروسارد الذي قلص النتيجة إلى فارق هدف.

وأضاف محمد صلاح، هدفًا ثالثًا لليفربول وهدفه الشخصي الثاني، ليضمن ليفربول تحقيقه لفوز جديد، هو رقم 30 في الدوري هذا الموسم، ليحقق الفريق رقمًا غير مسبوقًا بعد أن أصبح فريق الريدز هو الفريق صاحب أكبر عدد انتصارات خلال موسم عند الجولة رقم 34.

واشترك صلاح، في تسجيل جميع أهداف ليفربول اليوم (سجل 2 وصنع 1)، ليشترك في تسجيل 3 اهداف في مباراة بالبريميرليج للمرة الأولى هذا الموسم، والأولى منذ أبريل الماضي في ختام مباريات موسم 2018/2019 (ضد هدرسفيلد)

وأشترك صلاح بتسجيل ثلاثة أهداف خارج قواعد ليفربول في مباراة بالبريميرليج للمرة الأولى منذ ديسمبر 2018 (هاتريك ضد بورنموث).

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وأحتفل النجم المصري بالوصول إلى المئوية التهديفية مع ليفربول من حيث المساهمة في تسجيل الأهداف مع الريدز في البريميرليج، فوصل سجل اللاعب بعد مباراة اليوم إلى 73 هدفًا و27 تمريرة حاسمة في 104 مباراة بالبريميرليج مع ليفربول، ليكون رابع لاعب فقط في عهد البريميرليج يشترك في تسجيل 100 هدف مع الريدز بعد ستيفن جيرارد (212)، روبي فاولر (158) ومايكل أوين (148).