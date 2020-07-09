شكرا لقرائتكم محمد سلطان: موعد عودة الألعاب القتالية للتدريبات بعد عيد الأضحي المبارك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية العليا ، أن موعد عودة الألعاب القتالية للتدريبات بعد عيد الأضحي المبارك وتحديدا في اوائل أغسطس المقبل، مشيراً إلي أن اللجنة استقرت علي هذا الموعد بشكل مبدئي ، مؤكداً أن اللجنة تتواصل مع كافة الاتحادات لمعرفة ما وصلت اليه من اجراءات احترازية وموعد اجراء المسحة للاعبين قبل عودة التدريبات ، موضحاً أن جميع الاتحادات في صدد تعيين طبيب بشري مختص خلال الفترة الحالية طبقاً لقرار اللجنة الطبية العليا .

وأشار محمد سلطان في تصريحات خاصة ، أن لاعبي الألعاب الأخري سيقوموا بإجراء المسحة الخاصة بكورونا قبل استئناف البطولات المحلية بـ 48 ساعة للتأكد من سلامتهم .

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وكان هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية قد أكد أنه تم تأجيل انطلاق جميع الألعاب القتالية لحين اتضاح الرؤيه فى باقى الألعاب، وأوضح هشام حطب خلال تصريحات صحفية أنه حال تدهور الأمور عقب بدء النشاط الرياضى سنتوقف سريعًا ونعيد ترتيب الخطط مرة أخرى فى مرعاة الصحة للشخص الرياضى وذلك لتجنب انتشار فيوس كورونا المستجد .

فيما كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه تم تقسيم الألعاب الرياضية في الخطة الكاملة التي وضعها مسئولو الوزارة لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة إلى ألعاب غير تلامسية تضم والتنس والدراجات والقوس والسهم ورفع الاثقال والرماية والجولف وألعاب القوى والشراع والفروسية، بالإضافة إلى ألعاب تلامسية وجماعية.