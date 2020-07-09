شكرا لقرائتكم "أفشة" .. رسام جديد تقوده الأرقام للقب "مستر أسيست" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وتابع المصدر: "فايلر يضع أفشة في المركز الأول يليه وليد سليمان ثم العائد من الإصابة محمد محمود وصالح جمعة في نفس المرتبة، فيما يبقى فخري خارج حسابات المدرب، حيث لا يزال تحت الاختبار والتجربة".

وأضاف: "الجاهزية البدنية والفنية لأفشة خلال التدريبات فضلا عن أرقامه على مدار الفترة الماضية تجعله الخيار الأول لفايلر في المواجهات المقبلة".

Advertisements

ويعد أفشة من أفضل لاعبي الأهلي في بطولة إفريقيا حيث يأتي في المركز الثاني وفقا لموقع "سوفا سكور" المتخصص في الإحصائيات، خلف سيرينيو لاعب صن داونز، إلى جانب أنه الثاني من بين اللاعبين الأعلى في دقة التمرير، وثالث أعلى لاعب محاولات على المرمى، كما حصل أفشة على لقب رجل المباراة في أكثر من مواجهة خلال البطولة أهمها لقائي الهلال السوداني في دور المجموعات.

على الصعيد المحلي استطاع أفشة كسر رقم محمد أبوتريكة نجم الفريق الأسبق، في أول 9 مباريات ببطولة الدوري من حيث عدد صناعة الفرص حيث صنع 43 فرصة في 9 مباريات محطما رقم تريكة (41)، وشارك أفشة خلال هذا الموسم مع الأهلي في 22 مباراة سجل 5 أهداف وصنع 8 في كل البطولات مع الأهلي.