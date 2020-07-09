شكرا لقرائتكم كلوب يشيد بالفرعون المصري: "ما يفعله محمد صلاح هو أمر لا يُصدق" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شاد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بالنجم المصري محمد صلاح، بعد نجاحه في تسجيل ثنائية لفريقه ضد برايتون خلال الفوز بنتيجة 3-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، الأربعاء، على ملعب "بالمر" ، فى إطار الجولة الـ 34 من الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وقال كلوب في تصريحاته بعد المباراة: ما يفعله محمد صلاح هو أمر لا يُصدق، الأرقام تتحدث عن نفسها، في العامين الماضيين فاز صلاح بالحذاء الذهبي وهو لقب مهم بالنسبة له، ولساديو ماني".

أضاف: "في النهاية يمكنك التسجيل فقط عندما تؤدي بشكل جيد".



برايتون ضد ليفربول

محمد صلاح هو بطل المباراة الأول بلا منازع، بعد أن سجل هدفين رائعين وصنع هدف، أى اشترك في جميع أهداف ليفربول الثلاث.

جاء هدف محمد صلاح الأول بعد مرور 6 دقائق فقط مستغلًا خطأ دفاعي بتمريرة من نابي كيتا.

بعدها بدقيقتين تحديدًا في الدقيقة 8، مرر صلاح كرة إلى القائد جوردان هندرسون الذي سجل الهدف الثاني للريدز بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، ليشترك المصري في الهدفين من خلال التسجيل والصناعة.

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في الشوط الثاني ظلت النتيجة كما هي حتى الدقيقة 76 ليسجل محمد صلاح هدف رائع من رأسية متقنة بعدما قطع على الزاوية القريبة ليحرز الثالث، ويقود فريقه للفوز بنتيجة 3-1.

وبذلك وصل النجم المصري إلى الهدف رقم 19 له في الدوري الانجليزي هذا الموسم، يحتل من خلاله المركز الثالث في ترتيب الهدافين، حيث يتصدر جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي برصيد 22 هدفًا يليه بيير أوباميانج مهاجم أرسنال برصيد 20 هدفًا.

وبذلك يكون اشترك محمد صلاح بـ8 أهداف خلال مباراته السادسة التي شارك فيها مع ليفربول ضد برايتون بالبريميرليج، حيث سجل النجم المصرى 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

وساهمت أهداف محمد صلاح فى تحقيق الريدز الفوز على برايتون فى جميع المواجهات الستة التى شارك فيها ضد منافسه بالدوري الإنجليزي.

ويصل ليفربول بطل الدوري الإنجليزي للنقطة 92 في صدارة جدول الترتيب، بفارق 23 نقطة كاملة عن الوصيف مانشستر سيتي صاحب الـ69 نقطة بعد الفوز اليوم بخماسية نظيفة على نيوكاسل يونايتد.

وحسم ليفربول لقب البريميرليج في وقت سابق حيث ضمن الفوز باللقب هذا الموسم بعد غياب استمر 30 عامًا.

فى المقابل، يحتل برايتون المركز الخامس عشر برصيد 36 نقطة، بفارق 9 نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الثامن عشر.