لالانا لن يحمل ألوان ليفربول تفادياً لإصابته قبل رحيله

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لن يحمل لاعب الوسط آدم لالانا ألوان ليفربول المتوج بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد الآن، لحمايته من أي إصابة قد تعكّر انتقاله الحر لفريق آخر، بحسب ما ذكر مدربه الألماني يورجن كلوب.

وكان لالانا (32 عاماً) قد مدد عقده حتى نهاية الموسم المشوّه، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بنية ترك النادي الأحمر في نهايته.

وفيما استعاد اللاعب، المنضم إلى ليفربول من ساوثمبتون في 2014، لياقته بعد تعرضه للإصابة، لا يريد كلوب الزج به في التشكيلة حفاظاً على لياقته، وقال: «من الواضح أن آدم يريد الرحيل في الصيف. نحن الآن أمام وضع صعب، لكنني احترم آدم كثيراً، وكل الأمور معه تمّ الاتفاق عليها».

وأضاف المدرب الفذ: «لياقته جيدة جداً، يتدرب وكل الأمور جيدة. لكن نعم المستقبل مستقبله، وإذا أردنا مساعدته في أرض الملعب يمكننا الحصول عليها. هو موجود».

وأشاد كلوب بلاعب وسطه الدولي الذي كان لاعباً مهماً في صفوف فريقه في الموسمين الأخيرين و«محترفاً رائعاً».

وقال اللاعب المرشح للانتقال إلى ليستر سيتي والعودة للعب تحت إشراف المدرب الأيرلندي الشمالي براندن رودجرز: «هو أحد أهم اللاعبين منذ قدومي، لذا أتمنى له الأفضل. من وجهة نظري أصبح أسطورة هنا، لذا يمكنه أن يصبح أسطورة في مكان آخر بدءاً من الموسم المقبل».