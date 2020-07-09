أسوان يعلن خوضه مباريات الدوري على ملعب الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مصطفى:

أكد أحمد كشري المدير الفني لنادي أسوان، أن جميع نتائج عينات الفريق بعد المسحة الثالثة للكشف عن فيروس كورونا، جاءت جميعها سلبية.

وقدم كشري في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 2، الشكر لأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللجنة الخماسية، لتوفير معسكر للفريق بالمركز الأوليمبي في المعادي.

وأوضح مدرب أسوان أن الفريق سيخوض مبارياته على ملغب اتحاد الشرطة بالعباسية.

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وأضاف: "كنا نود اللعب على ملعب بتروسبورت، أو جهاز الرياضة العسكري، ولكن أكثر من فريق يخوض مبارياته على ذلك الملعب، فاخترنا اللعب على ملعب الشرطة".

وأكمل: "الملعب بحالة جيدة، يشبه ملعب أسوان، ويناسب طريقة لعبنا، ولم تقام عليه أي مباريات منذ 4 أشهر فالنجيلة بحالة جيدة جدا".

وتولى كشري المسؤولية خلفا لمجدي عبدالعاطي الذي اعتذر عن عدم الاستمرار في مهمته.