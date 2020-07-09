شكرا لقرائتكم شوبير: محمود علاء طلب تعديل عقده الجديد مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجاة بالتأكيد على أن محمود علاء مدافع الزمالك، طلب تعديل عقده الجديد والذي تم تمديده منذ فترة وجيزة.

قال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سورتس 1: محمود علاء طلب تعديل عقده الجديد مع الزمالك بما يتناسب مع الويادة التي حدثت في نسبة الضرائب.

وتلقى محمود علاء، مدافع الزمالك والمنتخب الوطنى، خلال الفترة الأخيرة، اتصالات من وكلاء اللاعبين لتسويقه فى الدوريات الخليجية، فى الموسم الجديد، إلا إنه أغلق ملف رحيله عن قلعة ميت عقبة فى الموسم المقبل، بعد تمديد تعاقده مع النادى الأبيض لعام 2024، حيث يفضل محمود علاء الاستمرار مع ناديه فى الموسم المقبل ومواصلة المساهمة فى زملائه فى المنافسة على حصد البطولات على أن يكون دراسته لمسألة خوض تجربة فى الدوريات الخليجية بنهاية الموسم القادم.

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وجاء رفض محمود علاء لعروض وكلاء اللاعبين، لعدة أسباب على رأسها الطموحات التى يرغب فى تحقيقها مع الزمالك إلى جانب رفض مجلس إدارة النادى وإدارة الكرة تحت إشراف أمير مرتضى لمناقشة أية عروض قد تصل له بعدما تم تجديد تعاقده وتعديله بالشكل الذى يتناسب مع مجهوداته مع الفريق كما أنه بعد توقف النشاط الكروى فى مختلف دول العالم سيحدث انخفاض فى أسعار اللاعبين، لذا سيتم تأجيل أية عروض احترافية للاعب إلى نهاية الموسم القادم، خاصة بعدما كان اللاعب يلقى اهتماما من أندية خليجية فى بداية الموسم الجارى وفضل النادى الأبيض استمراره.

وحرص مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، على غلق ملف تجديد محمود علاء، مدافع الفريق الأبيض، ليستمر عقده مع قلعة ميت عقبة حتى 2024، وذلك بكشف الستار حول عقده الجديد الذى حرص مرتضى منصور رئيس الزمالك على إظهاره بصورة رسمية دون الإعلان عن القيمة المالية الجديدة التى سيحصل عليها اللاعب.

وجاءت خطوة مرتضى منصور للتأكيد بشكل قاطع على أن محمود علاء قد قام بتجديد عقده بالزمالك لتجنب الفتنة الجماهيرية بشأن المسألة؛ بعد الأنباء التى تواردت أن اللاعب لم يقم بتجديد تعاقده مع ناديه، ليقوم رئيس الزمالك بإظهار العقد الجديد للتأكيد إن الملف منتهى بالحصول على توقيع اللاعب حتى 2024، ويُعد محمود علاء من الركائز الأساسية بدفاعات الزمالك لذلك حرص المجلس الأبيض على تأمين استمراره مع الفريق، خاصة إنه أحد العناصر الأساسية التى ساهمت فى حصد البطولات للفريق الأبيض.