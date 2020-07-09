شكرا لقرائتكم ساري "غير مهتم" بأسباب انهيار يوفنتوس أمام ميلان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فضل ماوريتسيو ساري مدرب يوفنتوس عدم البحث عن أسباب للانهيار التام أمام ميلان في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعدما فقد هيمنته على القمة لمدة ساعة ليستقبل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني خلال خسارته 4-2 يوم الثلاثاء.

وأعطى أدريان رابيو وكريستيانو رونالدو التقدم ليوفنتوس لكن ميلان هز الشباك ثلاث مرات في خمس دقائق ليصعق متصدر الدوري الذي أهدر نقاطا لأول مرة منذ استئناف الموسم الشهر الماضي بعد التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وسجل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش من ركلة جزاء في الدقيقة 62 ثم تعادل فرانك كيسي بعد أربع دقائق لميلان قبل أن يتقدم رفائيل لياو عقب دقيقة واحدة ثم أكمل أنتي ريبيتش الرباعية.

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وقال ساري لمحطة "دي.إي.زد.إن" الإذاعية: اعتقد أننا لعبنا بأداء رفيع المستوى في أول 60 دقيقة وسيطرنا تماما ثم حدث انهيار، لكن لا يجب التفكير كثيرا فيما حدث لأن هناك مباراة أخرى بعد ثلاثة أيام، وعادة لا يمكن ايجاد أسباب لهذه الانهيارات غيرالمفهومة.

وتابع ساري: التعمق في تحليل الموقف ووضع أنفسنا في تجربة لن يكون مثمرا وسنخسر كل الجهود الجيدة التي قمنا بها حتى الآن، إنها هزيمة مختلفة تماما عما حدث أمام فيرونا ونابولي لذا يجب أن نركز في المباراة المقبلة. هذا الفريق يملك قدرات ممتازة وهذا ما نحتاجه لمواصلة البناء.

وسيستضيف يوفنتوس، المتصدر برصيد 75 نقطة بفارق سبع نقاط عن لاتسيو مع تبقي سبع مباريات، أتلانتا يوم السبت.