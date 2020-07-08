شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعسكر للزمالك في برج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر طارق العشرى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى المصرى، خوض معسكر مغلق على استاد برج العرب خلال الأيام القليلة المقبلة، استعدادًا لاستئناف بطولة الدورى الممتاز بعد توقف دام لأكثر من 4 شهور، بسبب فيروس كورونا، حيث تعود المسابقة في السادس من أغسطس المقبل، ويستهلها الفريق البورسعيدى بالمواجهة المؤجلة أمام الزمالك.

وطلب «العشرى» إقامة المعسكر المغلق لضمان الحفاظ على تركيز لاعبيه، فضلا عن رغبته في تحفيظهم بعض الجمل الفنية والتكتيكية، التي يسعى للاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة ولاسيما أن العشرى لم يخض مع الفريق منذ توليه مهمة القيادة الفنية للفريق سوى مباراتين فقط أمام نهضه بركان المغربى في بطولة الكونفيدرالية، ثم توقف بطولة الدورى، وبالتالى فإن الجهاز الفنى يسعى لاستكشاف اللاعبين بشكل جيد قبل استئناف البطولة. ومن المقرر أن يستقر العشرى على قائمة لاعبيه المختارين لمعسكر برج العرب خلال الأيام القليلة المقبلة، التي ستقتصر على اللاعبين الأساسيين والبدلاء المرشحين لخوض المباريات الرسمية المقبلة. فيما خضع لاعبو الفريق وجهازهم الفنى والإدارى، الثلاثاء، للمسحة الثالثة لبيان الخلو من فيروس كورونا، وذلك قبل بدء الفترة الصباحية للمران اليومى للفريق الذي أقيم على الملعب الرئيسى بالنادى صباح الثلاثاء، وجاءت تحت إشراف الجهاز الطبى بقيادة الدكتور شادى السعدنى، وأسفرت المسحتان الأولى والثانية عن سلبية التحاليل لجميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية.

من جهة أخرى، انتظم أحمد جمعة، مهاجم الفريق، هدافه الأول، في تدريبات فترة الإعداد الحالية بعد غياب استمر 8 شهور بسبب إصابته بغضروف الركبة، وأدى «جمعة» مجموعة تدريبات تأهيلية تمهيدا للحاق بالتدريبات الجماعية للفريق استعدادا لاستئناف الدورى.

كما شارك في مران، الأربعاء، جميع اللاعبين وتضمن مجموعة من الوحدات التدريبية الخاصة برفع معدلات اللياقة البدنية والفنية، واختتمت بتقسيمة صغيرة بين مجموعات من اللاعبين تحت إشراف طارق العشرى المدير الفنى ومعاونيه محمود عطا المدرب العام وأحمد العشرى مدرب الفريق وأيمن بسيونى مدرب الحراس.