شكرا لقرائتكم وزارة الرياضة تشكل لجان للتفتيش على الإجراءات الاحترازية بالأندية الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تستعد وزارة الشباب والرياضة من خلال إدارة الطب الرياضي بالوزارة ، لتجهيز لجان تفتيش للإطمئنان علي الإجراءات الاحترازية في الأندية الصحية سواء داخل الأندية الرياضية أو خارجها ، قبل فتحها رسمياً في يوم 15 يوليو الجاري وفقاً لقرار دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي أكد أن العودة علي مرحلتين، المرحلة الأولي في الأول من يوليو الجاري وهي عبارة عن الإعداد والتجهيز واتخاذ إجراءات التعقيم والتطهير، أما المرحلة الثانية في 15 من يوليو الجاري ، وهي التشغيل الفعلي وفق الاشتراطات والظوابط الموضوعة .

وكانت الوزارة قد أعلنت عن الأكواد الخاصة بعودة النشاط الرياضى بكافة الهيئات الرياضية، من أندية ومراكز شباب واتحادات، وصالات الجيم، والتى يصل عددها إلى 5 أكواد وفقا لما حددته وزارة الشباب و الرياضة.

ويحتوى الكود الأول على تعليمات عودة النشاط بالأندية ومراكز الشباب، والكود الثانى للاتحادات الرياضية، وفيما يخص الكود الثالث فخاص بالمعسكرات المغلقة، والرابع لصالات الجيم والأندية الصحية، أما كرة القدم فتأتى تعليماتها فى الكود الخامس.

الكود الأول يشمل دليل الإجراءات والإرشادات الصحية لعودة النشاط بالأندية، ويضم المراحل التنفيذية لعودة النشاط من تجهيز لعودة النشاط، وتحصيل الاشتراكات، وبدء النشاط، وبدء ممارسة النشاط، وفق طبيعة كل لعبة.

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الكود الثانى يخص الاتحادات الرياضية، من إجراءات وقائية قبل بدء النشاط، وأثناء وبعد المنافسات، بالإضافة إلى كيفية تجنب انتشار العدوى بين الرياضيين من المخلفات والأدوات الشخصية.

الكود الثالث يخص المعسكرات المغلقة، وتشمل اشتراطات المعسكرات المغلقة للمنتخبات والفرق القومية، الإجراءات الاحترازية التى تراعى عند التعامل مع المخلفات.

والكود الرابع يخص الأندية الصحية وصالات الجيم، ويضم عدة مراحل، الأولى الخاصة بالإعداد والتجهيز واتخاذ إجراءات التعقيم والتطهير من يوليو 2020، المرحلة الثانية التشغيل الفعلى وفق الاشتراطات والضوابط الموضوعة من 15 يوليو مع وضع عدة ضوابط لعودة النشاط بالصالات والأندية الصحية.

أما الكود الخامس فيخص المراحل الزمنية المقترحة لعودة نشاط كرة القدم، والإجراءات الطبية والوقائية، والإجراءات التنظيمية بالاستادات والملاعب المرتبطة بعودة نشاط كرة القدم.