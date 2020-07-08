شكرا لقرائتكم إيقاف لاعب توتنهام بعد "هجومه" على مشجع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عوقب إيريك داير لاعب توتنهام هوتسبير بالإيقاف لمدة أربع مباريات وبغرامة من الاتحاد الانجليزي لكرة القدم بعد شجار مع مشجع عقب خسارة الفريق اللندني بركلات الترجيح أمام نوريتش سيتي في الدور الخامس لكأس الإتحاد الانجليزي في مارس الماضي.

وبعد ركلات الترجيح في استاد توتنهام أظهرت لقطات لاعب منتخب إنجلترا وهو يقفز فوق المقاعد للاشتباك مع مشجع قبل أن يمنعه أفراد الأمن ومشجعون آخرون.

وقال الاتحاد الانجليزي في بيان يوم الأربعاء: تقرر إيقاف إيريك داير أربع مباريات بأثر فوري وتغريمه 40 ألف جنيه إسترليني مع تحذيره من تكرار التصرف في المستقبل، مشيراً إلى أن داير أقر بالخطأ الذي ارتكبه، لكنه نفى تهديد المشجع.