فورمولا واحد: بطل العالم السابق ألونسو يعود مع رينو في 2021

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





سبيلبرغ: أعلن فريق رينو الفرنسي المشارك في بطولة العالم للفورمولا واحد الأربعاء، ان بطل العالم مرتين الاسباني فرناندو ألونسو سيعود للدفاع عن ألوانه في 2021، بعد أكثر من عامين على ابتعاده عن الفئة الأولى.

وستكون هذه المرة الثالثة التي يقود فيها ألونسو لصالح رينو، الفريق الذي أحرز معه لقب بطولة العالم للسائقين عامي 2005 و2006.

وأعرب رينو في بيان عن "سعادته بالتأكيد ان فرناندو ألونسو، الى جانب (الفرنسي) استيبان أوكون، سيكونان سائقينا في موسم 2021".

ويتم ألونسو التاسعة والثلاثين من العمر في 29 تموز/يوليو، وقاد خلال مسيرته الاحترافية التي بدأت في العام 2001، لصالح فرق عدة هي ميناردي (2001)، ورينو (2003-2006 و2008-2009)، فيراري (2010-2014)، وماكلارين (2007، و2015-2018).

وابتعد السائق الإسباني المخضرم عن منافسات الفورمولا واحد في ختام موسم 2018 بعد أربعة أعوام مخيبة نسبيا مع ماكلارين، وانتقل لخوض منافسات مختلفة مثل سباقات "اندي كار" في الولايات المتحدة ورالي دكار الصحراوي، وسباقات التحمل التي توّج بلقبها العالمي في موسم 2018-2019.

Advertisements

وأكد رينو انه مع "314 جائزة كبرى، 32 فوزا، 97 صعودا الى المنصة، ينضم فرناندو ألونسو الى فريق رينو للمواسم المقبلة. نظرا الى الرابط التاريخي القوي والعاطفي بين الفريق وفرناندو ألونسو (...) هذا القرار جريء ويحمل مغزى للمستقبل".

واعتبر الفريق الفرنسي ان ألونسو "سائق عظيم يعود الى الفورمولا واحد معززا بخبرات أخرى، ويرغب في البناء مع الفريق الذي يحبه كثيرا".

ونقل البيان عن ألونسو قوله "رينو عائلتي، وذكرياتي الأجمل في الفورمولا واحد مع بطولتَي العالم، لكنني الآن أتطلع قدما"، مؤكدا انه فخور "بالعودة للفريق الذي منحني الفرصة في بداية مسيرته، والآن يمنحني الفرصة للعودة الى أعلى مستوى".

ورأى ان أداء الفريق "يعطي المصداقية" لأهدافه في الفترة المقبلة، متعهدا "مشاركة كل خبرتي في السباقات مع الجميع، من المهندسين الى الفنيين وزملائي. هذا الفريق يريد ولديه ما يلزم للعودة الى منصة التتويج، وأنا كذلك".

أما مدير الفريق سيريل أبيتبول فاعتبر ان التعاقد مع ألونسو "هو جزء من خطة مجموعة رينو لمواصلة التزامها في عالم الفورمولا واحد والعودة الى قمة المنافسة"، مشددا على ان الرابط بين السائق والمشجعين والفريق "جعل منه خيارا طبيعيا".