إبراهيموفيتش يثير الجدل بتصريحاته مجدداً

أدلى النجم زلاتان ابراهيموفيتش مهاجم فريق أي سي ميلان الإيطالي، بتصريحات مثيرة للجدل، عقب الفوز الهام أمام يوفنتوس، بأربعة أهداف مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الواحدة والثلاثين من الدوري الإيطالي"الكالتشيو".

قام أحد الصحفيين بسؤال ابراهيموفيتش عقب نهاية المباراة عن توجيهاته لزملاءه على مقاعد البدلاء ، وعن رغبته للاستعداد للحياة كمدرب، ليرد النجم السويدي قائلًا: ""أنا رئيس ولاعب ومدرب ، الأمر السلبي الوحيد هي أنني أتقاضى راتبي كلاعب فقط".

وتابع نجم ميلان: "لو كنت هنا من اليوم الأول من الموسم لكنا فزنا بالدوري الإيطالي، أنا بخير وأريد مساعدة الفريق بكل الطرق، وسنرى إمكانية بقائي الموسم القادم، يمكن أن يكون آخر موسم تراني العب ، من الغريب ان نلعب اليوم بدون مشجعين ، كانوا سيستمتعون معنا بهذه الليلة".