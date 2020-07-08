الامارات | إبراهيموفيتش: ميلان كان سيحقق لقب الدوري لو تعاقد معي في بداية الموسم

شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيموفيتش: ميلان كان سيحقق لقب الدوري لو تعاقد معي في بداية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش أن ميلان كان سيتوج بلقب الإيطالي إذا انضم إلى الفريق في بداية الموسم، وذلك عقب الفوز 4-2 على المتصدر يوفنتوس. ويتفاخر المهاجم السويدي، الذي عاد إلى ميلان في يناير الماضي، ليخوض فترة ثانية مع النادي بنفسه دائماً، وسجل الهدف الذي بدأ انتفاضة ميلان من ركلة جزاء عقب التأخر 2-0.

وقال: "هذا ليس سراً، أنا كبير في السن لكنه مجرد رقم، أريد الشعور بأنني لا زلت حياً في المنافسة، وأود الاستمرار في اللعب، لا أملك نفس القدرات البدنية كالسابق، لكن يمكنني التغلب على ذلك بذكائي، ولو تعاقدوا معي منذ بداية الموسم لكان بالإمكان أن يحقق ميلان اللقب". وأضاف: "أنا آسف لأنني حضرت في منتصف الموسم".

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