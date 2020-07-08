الامارات | الأهلي المصري يطالب بمنع "احتفالية نادي القرن" غداً.. ومرتضى منصور يجهز مفاجآت للزمالك

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يطالب بمنع "احتفالية نادي القرن" غداً.. ومرتضى منصور يجهز مفاجآت للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل مجلس إدارة النادي الأهلي المصري محاولاته من أجل منع احتفالية نادي الزمالك بلقب نادي القرن، والمقرر لها غداً، حيث قام الأهلي بحسب بيان صحافي بتقديم شكوى ضد الزمالك إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "إعلام المصريين"، المالكة لقناة نادي الزمالك، وذلك من أجل منع النادي الأبيض من السير قدما في احتفاليته كما سبق وتعهد بذلك رئيسه مرتضى منصور.

وكان الزمالك قد قرر اختيار 9 يوليو، من كل عام للاحتفال بلقب نادي القرن، في إشارة إلى حصول الزمالك على 9 بطولات أفريقية، وحصول الأهلي على 7 بطولات حتى عام 2000، وهي السنة التي شهدت تتويج الأهلي باللقب من الاتحاد الإفريقي، وهو ما يراه مجلس إدارة نادي الزمالك غير عادل، ويتجاهل إنجازاته التي تتعدى الأهلي حتى تلك الفترة بحسب بيانات سابقة للنادي.

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ووصف الأهلي احتفالية الزمالك بـ"الاحتفالية الكاذبة"، واعتبره "تعديا صارخا على حقوق الملكية الفكرية للنادي"، مشيرا إلى أن ذلك "يخالف الحقيقة والواقع، قبل اللوائح والقوانين". وأوضح الأهلي أن الاتحاد الإفريقي منح لقب نادي القرن للأهلي في 22 مايو 2001. وتسلم النادي الجائزة في احتفالية "كاف"، التي أقيمت في جنوب أفريقيا في ذلك الوقت، وأشار إلى أنه قام بتسجيل العلامة التجارية التي تتضمن أنه نادي القرن بإدارة العلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، وفقا للقرار الرسمي الصادر عن "كاف".

وحصل الأهلي على اللقب عام 2000، نظرا لحصوله على عدد أكبر من النقاط المبنية على المشاركات في البطولات القارية خلال القرن الماضي، لكن رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور أعلن عدم قبوله بالقرار الذي أصدره "الكاف"، قبل 20 عاماً، مؤكدا أحقية النادي الأبيض في الحصول على اللقب باعتباره الأكثر حصولا على الألقاب القارية في القرن الماضي، بواقع 9، مقابل 7 للأهلي. ومن جانب أخر أعلن مرتضى منصور عن تجهيز عدد من المفاجآت لإعلانها لجماهير الزمالك، وذلك خلال الاحتفالية المنتظرة غدا.

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