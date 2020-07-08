الامارات | بطل أولمبي أسترالي يفارق الحياة خلال رحلة صيد للأسماك

شكرا لقرائتكم خبر عن بطل أولمبي أسترالي يفارق الحياة خلال رحلة صيد للأسماك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت تقارير إعلامية أسترالية أن الرجل الذي فارق الحياة اليوم خلال ممارسة صيد الأسماك بالرمح قبالة أحد شواطئ مدينة غولد كوست شرق أستراليا، هو نجم التزلج على الجليد الأولمبي، أليكس بولين.

وشارك بولين (32 عاما) في ثلاث نسخ من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، أولها في 2010، وكان حامل العلم الأسترالي في أولمبياد سوتشي 2014 الشتوي بروسيا. وتوج بولين بلقب بطولة العالم في التزلج على الجليد مرتين، في عامي 2011 و2013. وذكرت شرطة ولاية كوينزلاند أن رجلا كان يسبح عند الشعاب الاصطناعية قبالة شاطئ بالم بيتش، ويعتقد أنه فقد الوعي لدى تواجده في الماء.

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وقال مسؤول بالشرطة في تصريحات للصحفيين على الشاطئ، إن غطاسا وجد الرجل مستلقيا في قاع المحيط، وقد طلب الغطاس المساعدة. وأوضح مسؤول بالإسعاف في كوينزلاند أن المسعفين حضروا إلى موقع البلاغ، وبذلوا قصارى الجهد لكنهم لم ينجحوا في إنعاشه.

وذكرت شرطة كوينزلاند أن الرجل "الذي بدأ يتمتع بلياقة بدنية عالية"، في منتصف الثلاثينات من عمره، وكان يمارس صيد الأسماك بالرمح والغطس بدون قناع أكسجين، مشيرة إلى أنه لا توجد شبهة جنائية في وفاته.

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