شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» و«بينكيل» يجريان مسحة كورونا في مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة كورونا صباح اليوم الأربعاء، للاطمئنان على سلامته قبل قيادته التدريبات غدا الخميس.

كما أجرى توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق، مسحة كورونا بعد وصوله إلى القاهرة مساء أمس الأول، رفقة فايلر، بعد انتهاء الإجازة التي حصلا عليها.

وحرص فايلر، على حضور الجزء الأخير من مران الفريق صباح اليوم الأربعاء، حيث ظهر في ملعب التتش دون أن يقود مران الفريق واطمأن على اللاعبين وسير التدريبات الفنية، بينما واصل ديفيد سيزا المدرب العام للفريق قيادته للتدريبات، كما حدث طوال الأيام الماضية التي غاب فيها فايلر لتواجده في سويسرا، حيث كان يقضي إجازة هناك لعدة أيام.