شكرا لقرائتكم فى أول ظهور بعد العودة.. فايلر فاثيلر يختص على معلول بهذا المشهد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد السويسري رينية فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، جلسة خاصة مع التونسي علي معلول ظهير أيسر القلعة الحمراء، على هامش تواجد السويسري بمران الأهلي للمرة الأولى بعد العودة للتدريبات عقب انتهاء فترة التوقف التي بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، حيث كان فايلر قد سافر إلى بلاده في بداية الأزمة للتشاور مع أسرته بشأن التجديد مع القلعة الحمراء، قبل أن يعود إلى القاهرة الأثنين الماضي عقب عودة حركة الطيران من أجل قيادة تدريبات الفريق استعداداً لاستئناف الدوري 6 أغسطس المقبل.

ونشرت صفحة الأهلي على انستجرام، صورة من الحوار الجانبي الذي جمع فايلر ومعلول على هامش المران المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة.

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في سياق متصل، أجرى السويسرى رينيه فايلر، مسحة كورونا صباح اليوم الأربعاء للاطمئنان على سلامته قبل قيادته التدريبات غدا، الخميس، كما أجرى توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى للفريق مسحة كورونا بعد وصوله إلى القاهرة مساء أمس الأول برفقة فايلر بعد انتهاء الإجازة التى حصلا عليها.

على صعيد متصل، عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى، جلسة منفردة مع وليد سليمان وصالح جمعة ثنائى الفريق، على هامش المران الذى أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الخاصة، وذلك قبل انتظام الثنائى فى التدريبات البدنية رفقة باقى اللاعبين، وواصل الأهلى تدريباته صباح اليوم، الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا للمرحلة المقبلة التى تشهد استكمال منافسات الدوري، بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا والمحدد لها سبتمبر المقبل.

وعقد ديفيد سيزا، المدرب العام بالفريق، محاضرة نظرية سريعة مع اللاعبين داخل ملعب التتش بالجزيرة قبل انطلاق المران الصباحى، وشهدت الحديث عن الوحدات التدريبية التى سيخضع لها اللاعبون فى مران اليوم.