رياضة | الزمالك يُخطر لاعبيه الأجانب بالعودة إلى القاهرة والانتظام مع الفريق

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يُخطر لاعبيه الأجانب بالعودة إلى القاهرة والانتظام مع الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أخطر الجهاز الفني بنادي الزمالك أجانب الفريق، التونسي فرجاني ساسي، و الثنائي المغربي أشرف بن شرقي، و محمد أوناجم، بالعودة إلى القاهرة للإنتظام فى مران الفريق الجماعي.

وذالك استعداداً لاستئناف النشاط الرياضي و إستكمال الدوري المصري، و التأهيل للقاء الرجاء فى نصف نهائى بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحدد ساسي موعد عودته يوم الجمعة القادمة، وعلى الجانب الآخر اخبر الثنائي المغربي الجهاز الفني بنادي الزمالك بالعودة يوم السبت او الأحد المقبل، ومشاركتهم في معسكر الفريق في محافظة الإسكندرية.

وخصع اللاعبين و الجهاز الفني و الإداريين للمسحة الطبية الثانية مساء أمس، بعد أن أثبتت المسحة الأولي إصابة كلا من، صانع ألعاب الفريق مصطفي فتحي، و منتصر الرملاوي إداري بالفريق.