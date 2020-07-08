رياضة | بعد لفظه من الأهلي.. رجب بكار يتشبث بالزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد لفظه من الأهلي.. رجب بكار يتشبث بالزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع رجب بكار ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على عقود انتقاله إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جاء ذلك بعدما أكد جهاز الكرة بالنادي الأهلي رفضه الكامل لفكرة التعاقد مع رجب بكار، ليحسم وجهته للقطب الآخر خلال الأيام القليلة الماضية.

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ويمارس رجب بكار ضغوطاته على مجلس إدارة نادي بيراميدز، من أجل تسهيل خطوة انتقاله لصفوف القلعة البيضاء بالموسم الجديد.

ويأمل بكار في عدم وضع عراقيل مادية في الصفقة، بعدما قلت حظوظه في الحصول على فرصة للمشاركة بالموسم المقبل في ظل وجود أحمد فتحى وعمر جابر.

ووعدت إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، رجب بكار بأنها ستقوم بإرسال عرض رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.