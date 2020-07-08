رياضة | نجم برشلونة يدخل حسابات نابولي الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يدخل حسابات نابولي الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل النجم الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب نادي برشلونة الاسباني و المعار لصفوف نادي بايرن ميونيخ الألماني حسابات نادي نابولي الإيطالي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتعزيز خط هجوم الفريق الإيطالي بالموسم الجديد.

وذكرت شبكة ‏ESPORT3 العالمية ان زيارة النجم الدولي البرازيلي كوتينهو لنابولي هذا تفتح الباب أمام شائعات إنتقاله المحتمل للنادي الإيطالي حيث يرغب المدرب جاتوزه لضمه خلال هذا الصيف من صفوف النادي الكتالوني.

يرغب العديد من الأندية الأوربية لضم نجم برشلونة هذا الصيف أبرزهم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي ونابولي الإيطالي بالإضافة إلي نيوكاسل الإنجليزي.

يذكر أن كوتينيو قد انضم لصفوف نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018 قادما من صفوف نادي ليفربول الإنجليزي بمبلغ قدره 180 وفشل اللاعب البرازيلي فى الانسجام مع الفريق الكتالوني الذي قرر إعارته لصفوف نادي بايرن ميونيخ الألماني هذا الموسم.