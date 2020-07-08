رياضة | الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب النادى الأهلى من الاعلان عن التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب والمنتخب الأولمبي خلال الساعات القادمة بعد التوصل لإتفاق مع إدارة المقاولون العرب.

ويسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة خلال الفترة المقبلة والتى على رأسها طاهر محمد طاهر والذي يُعد أحد المواهب الشابة فى مصر.

Advertisements

وعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي إجتماعًا مع المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب اليوم، وفي أجواء ودية للغاية تعكس العلاقة الوطيدة والتقدير المتبادل بين الناديين.

دار النقاش حول إنتقال طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب إلى صفوف الأهلي، وتم الإتفاق على كافة الأمور المالية ومشروع العقد، لكن لا يزال يتبقى إتفاق النادي الأهلي مع اللاعب بشأن الحقوق المالية للأخير وهو ما يجري الآن بين أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي وطاهر محمد طاهر.

وفي ختام الجلسة أكد كلا من محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى والمهندس محسن صلاح على التقدير المتبادل والتعاون المأمول خلال الفترة القادمة بما يخدم مصلحة الناديين في المجالات المختلفة.