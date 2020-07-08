نجم الأهلي السابق يوضح رأيه في أزمة حسام عاشور مع النادي

تحدث حسين علي لاعب النادي الأهلي السابق، عن أزمة حسام عاشور مع مسؤولي النادي الأهلي.
وكان النادي الأهلي قرر رحيل حسام عاشور عن القلعة الحمراء بعد خروج اللاعب خلال فيديو بثه على مواقع السوشيال ميديا ينتقد خلاله إدارة النادي الأهلي.
وقال علي خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة الحدث اليوم، "حسامعاشور لا يمكن مقارنته بأي لاعب آخر، لأنه الأكثر تتويجا بالبطولات في النادي الأهلي".
وأضاف " كل إنسان حر في اختيار قراراته، وحسام عاشور الأحق بتحديد مصيره سواء بالاعتزال أو الانتقال لنادي آخر".
وأردف "أي لاعب يكون له حسابته الخاصة بشأنتأمين مستقبله، وبخصوص تصريحات عاشور فلكل إنسان طاقة تحمل".
وأتم نجم النادي الأهلي السابق حديثه، " رصيد حسام عاشور من البطولات مع النادي الأهلي كان كفيلًا بأن تكون نهاية العلاقة بينه وبين الأفضل أفضل من ما حدث".
يذكر أن حسام عاشور البالغ من العمر 34 عاما، ساهم مع النادي الأهلي في التتويج بـ 36 بطولة محلية وقارية، كما شارك في 500 مباراة مع الفريق.
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