محمد فاروق: وسطاء يتدخلون لإقناع أحمد فتحي بالاستمرار في الأهلي

أكد محمد فاروق مقدم برنامج البريمو على قناة Ten أن هناك شخصيات كبيرة في الأهلي تدخلت خلال الفترة الماضية وتحدثت بشكل شخصي مع أحمد فتحي لاعب القلعة الحمراء والمنتقل إلى بيراميدز من أجل مواصلة الاستمرار بالأهلي.

وتعاقد نادي بيراميدز مع جوكر الأهلي عقب انتهاء عقده مه القلعة الحمراء

بنهاية هذا الموسم لمدة ٣ مواسم.

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وشهدت الفترة الماضية خلاف بين الأهلي و اللاعب أحمد فتحي علي تجديد عقده مع القلعة الحمراء، وتفاقمت الأزملة بينهم بسبب المبلغ المادي الذ ي طلبه اللاعب ، والتي انتهت برحيله إلي براميدز

و بدأ فتحى مسيرته الكرويه فى النادى الإسماعيلى عام 2002، وفى عام 2007 انتقل الى شيفلد الإنجليزى ثم الأهلى فى نفس العام، وكاظمة الكويتى نهاية عام 2007 أيضا، وعاد الجوكر إلى القلعة الحمراء فى 2013، وقضى فترة قصيرة بنادى هال سيتى الإنجليزى ليعود مرة أخرى للأهلى ثم غادر القلعة الحمراء وانضم لصفوف أم صلال القطرى ثم عاد للأهلى منذ 2015.