عماد النحاس: صفقة انتقال طاهر محمد دون إعارات من الأهلي

قال عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، إن صفقة انتقال طاهر محمد للأهلي، ستكون بمقابل مادي فقط، دون إعارات من المارد الأحمر.
وأضاف النحاس في تصريحات تلفزيونية:" من الممكن أن نطلب لاعبين من الأهلي، في نهاية الموسم، وليس بالوقت الحالي".
وتابع مدرب المقاولون: "ضم أي لاعب من الأهلي سيكون إضافة للفريق، سننتظر لشهر أكتوبر، لمعرفة الإعارات ، لتحديد احتياجاتنا منها".
وتوصلت إدارة ناديي المقاولون العرب و النادي الأهلي لاتفاق نهائي للتعاقد مع طاهر محمدطاهر نجم المقاولون والمنتخب الأولمبي، بعد جلسة بين محسن صلاح رئيس المقاولون ومحمد عادل المشرف العام على فريق الكرة بنادي، مع الخطيب رئيس الأهلي.
وتم الإعلان بشكل رسمي على الإتفاق على كافة الأمور المالية ومشروع العقد الخاص بالصفقة، مع تبقى اتفاق النادي الأهلي مع اللاعب بشأن الحقوق المالية للأخير.
وكان محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، قد عقد اجتماعًا معالمهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب اليوم، وفي أجواء ودية للغاية تعكس العلاقة الوطيدة والتقدير المتبادل بين الناديين.
ودار النقاش حول انتقال طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب إلى صفوف الأهلي، وتم الاتفاق على كافة الأمور المالية ومشروع العقد، لكن لا يزال يتبقى اتفاق النادي الأهلي مع اللاعب بشأن الحقوق المالية للأخير، وهو ما يجري الآن بين أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي وطاهر محمد طاهر. وفي ختام الجلسة أكد كلا من محمود الخطيب والمهندس محسن صلاح على التقدير المتبادل والتعاون المأمول خلال الفترة القادمة بما يخدم مصلحة الناديين في المجالات المختلفة.
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