ميلان يقلب تأخره الى فوز على يوفنتوس فى الدوري الايطالي

قلب ميلان تأخره بهدفين الى فوز 4-2 أمام ضيفه يوفنتوس في المباراة التي جمعنهم مساء اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2020، فى قمة الجولة الـ31 من الدوري الايطالي “سيريا آ”.

وتقدم يوفنتوس بهدف سجله أدريان رابيو في الدقيقة 47 وأضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 52.

ثم سجل زلاتان إبراهيموفيتش هدفا في الدقيقة 62 من ركلة جزاء قلص به الفارق لميلان، ثم سجل فرانك كيسي هدف التعادل لميلان في الدقيقة 66، وأضاف رافايل لياو الهدف الثالث لميلان في الدقيقة 67 قبل أن يسجل أنتي ريبيتش الهدف الرابع في الدقيقة 80.

وفشل يوفنتوس في استغلال خسارة ملاحقه المباشر لاتسيو أمام ليتشي 2-1 في وقت سابق اليوم، في توسيع الفارق الذي ظل كما هو سبع نقاط، بعد أن توقف رصيد يوفنتوس عند 76 نقطة فى الصدارة.

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في المقابل، رفع ميلان رصيده إلى 49 نقطة ليحتل ليقفز مؤقتاً الى المركز الخامس، المؤهل لدور المجموعات بالدوري الأوروبي، متفوقا على روما ونابولي بفارق نقطة.

وهذا الفوز هو الرابع عشر لميلان في الدوري الايطالي هذا الموسم مقابل الخسارة في عشر مباريات والتعادل في سبع، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الرابعة ليوفنتوس في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 24 مباراة والتعادل في ثلاث.

يذكر ان اخر مواجهة بين “يوفنتوس وميلان” في السيري آ انتهت بفوز البيانكونيري بهدف نظيف احرزه “باولو ديبالا”، في المباراة التي أقيمت على ملعب “أليانز ستاديوم” يوم 10 نوفمبر 2019.

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