نقدم لكم أهداف مباراة يوفنتوس وميلان في الدوري الايطالي، ضمن أهم مباريات اليوم الثلاثاء 7-7-2020 في الجولة الـ 31، بالدوري الايطالي “السيريا آ”.

نُقلت مباراة “يوفنتوس وميلان” على قناة بي إن سبورتس 1 و4، بصوت المعلق الجزائري “حفيظ دراجي”، كما نُقلت على قناة بريمير سبورتس 1، وسوبر سبورت 2 الألبانية، على ملعب الروسونيري “سان سيرو”

قلب ميلان تأخره بهدفين الى فوز 4-2 أمام ضيفه يوفنتوس، وتقدم يوفنتوس بهدف سجله أدريان رابيو في الدقيقة 47 وأضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 52.

ثم سجل زلاتان إبراهيموفيتش هدفا في الدقيقة 62 من ركلة جزاء قلص به الفارق لميلان، ثم سجل فرانك كيسي هدف التعادل لميلان في الدقيقة 66، وأضاف رافايل لياو الهدف الثالث لميلان في الدقيقة 67 قبل أن يسجل أنتي ريبيتش الهدف الرابع في الدقيقة 80.

وفشل يوفنتوس في استغلال خسارة ملاحقه المباشر لاتسيو أمام ليتشي 2-1 في وقت سابق اليوم، في توسيع الفارق الذي ظل كما هو سبع نقاط، بعد أن توقف رصيد يوفنتوس عند 76 نقطة.

في المقابل، رفع ميلان رصيده إلى 49 نقطة ليحتل بشكل مؤقت المركز الخامس، المؤهل لدور المجموعات بالدوري الأوروبي، متفوقا على روما ونابولي بفارق نقطة.

إليكم أهداف مباراة يوفنتوس وميلان في الدوري الايطالي

هدف يوفنتوس 1-0

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هدف يوفنتوس الثاني 2-0

هدف ميلان الاول ركلة جزاء 1-2

هدف ميلان الثاني 2-2

هدف ميلان الثالث 3-2

هدف ميلان الرابع 4-2

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