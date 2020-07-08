رياضة | تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ديبورتيفو ألافيس بالدوري الاسباني

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ديبورتيفو ألافيس بالدوري الاسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب الفريدو دى ستيفانو مباراة قوية ومهمة بالدوري الاسباني ضمن لقائات الجولة ال 35 بين ريال مدريد وديبورتيفو الافيس يوم الجمعة القادمة الموافق 10 يوليو الجاري.

وتقام المباراة بين ريال مدريد وديبورتيفو الافيس يوم الجمعة فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت السعودية.

التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

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خط الدفاع: مارسيلو ، رافائيل فاران ، ميليتاو ، فيرلاند ميندى.

خط الوسط : فيديريكو فالفيردي - كاسيميرو - توني كروس.

خط الهجوم : فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - إيسكو.

ويحتل ريال مدريد المركز الاول برصيد 77 نقطة بينما الافيس فى المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة.