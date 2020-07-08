رياضة | عاجل.. 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس إدارة نادي وادي دجلة، عن اكتشاف 6 إصابات جديدة جراء المسحة الثالثة الخاصة بفيروس كورونا، إضافةً إلى ثلاثة مخالطين.

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وعلى الفور قرر مجلس إدارة نادي وادي دجلة، عزل المصابين وتوفير العلاج اللازم لهم.

وتستعد كافة الأندية لاستئناف بطولة الدوري الممتاز عقب توقفه لفترة تجاوزت 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن المسحة الثالثة للفريق الخاصة بفيروس كورونا، إصابة 4 لاعبين وإداري وعامل غرفة ملابس، إضافةً إلى 3 لاعبين مخالطين، وتم عزلهم.