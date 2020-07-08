شكرا لقرائتكم خبر عن لاتسيو يسقط أمام ليتشي في الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرضت آمال لاتسيو في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي لضربة قاضية، عندما خسر «2-1» أمام مستضيفه ليتشي المهدد بالهبوط، وزاد إحباط الفريق عندما عض المدافع باتريك أحد منافسيه ليطرد قرب النهاية، اليوم الثلاثاء.
ووضع فيليبي كايسيدو لاتسيو في المقدمة بعد 5 دقائق من البداية، بعد خطأ فادح من جابرييل حارس ليتشي، عقب وقت قصير من إلغاء هدف لماركو مانكوسو بداعي لمس الكرة لليد.
ومنح هدفان من ضربتي رأس عبر خوما بابكر وفابيو لوسيوني الفوز لليتشي، ليبعد لاتسيو صاحب المركز الثاني بفاق سبع نقاط عن يوفنتوس المتصدر.
وانتهت المباراة بعد احتساب عشر دقائق وقت محتسب بدل الضائع شهدت طرد باتريك بعدما أظهرت الإعادة التلفزيونية أن اللاعب الإسباني عض ذراع جوليو دوناتي.
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