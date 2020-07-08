شكرا لقرائتكم مدرب حراس طنطا المصاب بكورونا: خضعت للمسحة الثانية اليوم وننتظر النتيجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد وليد إبراهيم مدرب حراس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي طنطا والمصاب بفيروس كورونا المستجد خضوعه للمسحة الثانية مع ناديه اليوم الثلاثاء استعدادا لعودة الدوري المصري الممتاز.

وأضاف وليد إبراهيم في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامي أحمد شوبير أن أعراض فيروس كورونا جعلته يخاف بشكل كبير على والدته التي كان يخالطها في المنيا خلال الفترة الماضية.

وأوضح وليد إبراهيم أنه بدأ يستعيد حاستي الشم والتذوق خلال الأيام القليلة الماضية وأنه بانتظار نتيجة المسحة الثانية التي خضع لها الفريق اليوم الثلاثاء.

وتابع أنه سينظم للتدريبات خلال الأيام القليلة المقبلة حال شفاءه من فيروس كورونا لكن لو استمر الوضع سيستمر في تواجده بالعزل المنزلي الذي يخضع له حالياً.

وأشار مدرب الحراس إلى أن نادي طنطا وتحديداً المهندس فايز عريبي قام بعمل اللازم من إرسال كافة الأدوية الخاصة بالفيروس لمنزلي ومتابعتي بشكل يومي للاطمئنان وهو أمر يسعدني جداً.

وطالب وليد إبراهيم من الجماهير وكل أفراد منظومة كرة القدم الحذر من الفيروس اللعين في ظل الإصابات المتكررة التي تظهر حالياً والتي تؤكد حاجة الجميع الى ان يراعي التباعد الاجتماعي اللازم.

كشف فايز عريبي رئيس طنطا، عن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا داخل الفريق بعد إجراء مسحتين الأيام الماضية، وقال عريبي في تصريحات تلفزيونية: "لدينا ٤ لاعبين و٣ أفراد في الجهاز الفني مصابين بفيروس كورونا".

وتابع أن الفريق سيخضع لمسحة ثالثة اليوم الثلاثاء وبعدها سيحدد الجهاز الفني موعد معسكر الفريق.

Advertisements

ولفت إلى أن الجهاز الفني يعاني بسبب اصابات كورونا التي أربكت الحسابات بشكل كبير.

قرر الجهاز الفنى لفريق طنطا بقيادة أيمن المزين تأجيل عودة اللاعبين للتدريبات الجماعية الى الاثنين المقبل بسبب عدم الانتهاء من أعمال الصيانة لملعب طنطا وذلك لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى هذا الموسم .

ينتظر مسئولى نادى طنطا رد وزارة الشباب و الرياضة على إقامة معسكر للفريق الطنطاوى بمحافظة القاهرة و ذلك استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى هذا الموسم و خوض اللقاءات المتبقية للفريق على أحد ملاعب بتروسبورت أو الكلية الحربية .

قرر الجهاز الفنى لفريق طنطا بقيادة أيمن المزين تقسيم لاعبى الفريق إلى مجموعتين خلال التدريبات الجماعية للفريق الطنطاوى وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا وذلك لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى هذا الموسم .

ووضع أيمن المزين المدير الفنى لفريق طنطا يوم السبت المقبل موعد مبدئى لعودة لاعبى الفريق الطنطاوى إلى التدريبات الجماعية استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى هذا الموسم وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 7 أغسطس المقبل موعدا لاستكمال مسابقة الدوري الممتاز .