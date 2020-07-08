شكرا لقرائتكم وجيه أحمد: على الأندية إبلاغ لجنة الحكام بموعد الوديات قبلها بـ5 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام، الأندية الراغبة في خوض مباريات ودية قبل استكمال الدوري بضرورة إبلاغ لجنة الحكام بالمباريات الودية قبل المباراة بـ5 أيام لمنح الحكام فرصة لإجراء مسحة كورونا.

قال وجيه أحمد، في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2: أي حكم سيدخل معسكر الحكام سيكون ملزما بالخضوع لمسحة كورونا، ولدينا 21 حكم فيديو لتطبيق تقنية الفار في الدوي بعد عودته.

وتابع رئيس لجنة الحكام، سيتم تقليص عدد الحكام في السيارة الخاصة بتقنية الفار وعمل عزل بينهم، وفقا للتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وشدد وجيه أحمد، على أن المباراة ستقف مرة واحدة في الشوط الواحدة لمدة دقيقتين لشرب الماء والتقاط الأنفاس.

وأعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم، تعديل موعد استئناف مسابقة الدورى الممتاز لموسم 19-2020 ليكون 6 أغسطس المقبل بدلا من 7 أغسطس، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية وفقا لارتباطاتها بتأمين انتخابات مجلس الشيوخ، الأمر الذى استدعى تبكير إقامة المباريات التى كان مقررا إقامتها يومى الانتخاب 11 و12 أغسطس.

ومن المقرر أن يعلن عن جدول المباريات فور ورود الموافقات الأمنية المطلوبة.

وأكد حسام الزناتى مدير المسابقات بالاتحاد أن استئناف المسابقة سيبدأ بالمباريات المؤجلة، كما أنه بصدد إعلان جدول المباريات على مرحلتين، تتضمن الأولى المباريات المقرر اقامتها في الفترة من 7 أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر نفسه، وسيتم الكشف عنه فور الوصول لموقف نهائي بشأن ملعب أسوان الذي طلب آداء مبارياته بالقاهرة، تمهيدا لإرسال الجدول إلى الجهات المعنية واعتماده رسميا قبل الإعلان عنه خلال أيام، وأضاف مدير مسابقات الاتحاد أن المرحلة الثانية للجدول وتتضمن المباريات المقرر إقامتها اعتبارا من أول سبتمبر وحتى نهاية المسابقة سيتم الكشف عنها فور إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن المواعيد النهائية للدورين قبل النهائي والنهائي لبطولتي أبطال الدوري والكونفدرالية.