فاردي وأوباميانج يشعلان الصراع على ’’هداف البريميرليج‘‘.. وصلاح يبتعد

كتب: ضياء السقا

اشتعل الصراع على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما عزز جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي صدارته بـ22 هدفا، عقب تسجيله في مرمى أرسنال، مساء الثلاثاء.

وقلص أوباميانج مهاجم أرسنال فارق الأهداف مع فاردي مسجلا هدفه الـ20، في شباك ليستر سيتي.

ويحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين اللاعب داني إنجز مهاجم ساوثهامبتون بـ18 هدفا، ويأتي الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول رابعا برصيد 17 هدفا، مع تبقي خمس مباريات للريدز بطل المسابقة.

ويسعى صلاح للاحتفاظ بالحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي، بعدما تُوج هدافا للمسابقة خلال الموسمين الماضيين بتسجيل 32 هدفا في (2017-18) و22 هدفا في (2018-19) بالتساوي مع زميله السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول وأوباميانج.

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وفي المركز الخامس، ساديو ماني وأجويرو بـ16 هدفا لكل منهما، وخيمينيز ومارسيال وراشفود في المركز السادس بـ15 هدفا لكل منهم.

يستضيف برايتون أند هوف ألبيون، نظيره ليفربول، على ملعب أمريكان إكسبريس، في التاسعة والربع، مساء الأربعاء، 8 يوليو، ضمن منافسات الجولة الـ34 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتوج ليفربول، بلقب الدوري الإنجليزي، بشكل رسمي، قبل سبع جولات من نهاية المسابقة.

وبذلك حصل الريدز على لقبهم التاسع عشر في تاريخه، والأول منذ 30 عاما و58 يوما، ليقلصوا الفارق إلى لقب واحد فقط بينهم وبين مانشستر يونايتد "الشياطين الحمر" صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ويليهما أرسنال في المرتبة الثالثة برصيد 13 لقبا.

ويمتلك ليفربول 89 نقطة في المقدمة، فيما يحتل برايتون المركز الـ15 بـ36 نقطة.