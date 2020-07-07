ثالث بريميرليج.. تشيلسي يحقق فوزًا مثيرًا على كريستال

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

تقدم فريق تشيلسي مؤقتا إلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفضل فوزه المثير على مضيفه كريستال بالاس 3 /2 اليوم الثلاثاء في المرحلة الرابعة والثلاثين.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها ابتعد واتفورد خطوة مهمة عن دائرة الهبوط بفوزه على ضيفه نوريتش سيتي متذيل الترتيب 2/ 1.

وعلى ملعب سيلهرست بارك، تقدم تشيلسي بهدف مبكر حمل توقيع الفرنسي اوليفييه جيرو في الدقيقة السادسة.

وضاعف الأمريكي كريستيان بوليسيتش من تقدم تشيلسي في الدقيقة 27 لكن الإيفواري ويلفريد زاها رد بهدف لكريستال في الدقيقة 34.

وسجل المهاجم الشاب تامي ابراهام الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 71 لكن بعد دقيقة واحدة فقط رد البلجيكي كريستيان بنتيكي بالهدف الثاني لأصحاب الأرض.

Advertisements

الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى 60 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين أمام ليستر سيتي الذي تراجع للمركز الثالث قبل مباراته الصعبة في وقت لاحق اليوم أمام مضيفه ارسنال.

أما كريستال بالاس فتوقف رصيده عند 42 نقطة في المركز الرابع عشر.

وعلى ملعب فيكارج رود، نجح واتفورد في تحويل تأخره بهدف مبكر إلى فوز مستحق.

وتقدم نوريتش بهدف عن طريق إميليانو بوينديا بعد مضي أربع دقائق فقط من بداية المباراة لكن جاءت الدقيقة العاشرة لتشهد هدف التعادل لواتفورد بواسطة كريج داوسون.

وتقمص داني ويلبك دوري البطولة وسجل هدف الفوز لواتفورد في الدقيقة 55.

الفوز رفع رصيد واتفورد إلى 31 نقطة في المركز السابع عشر فيما ظل نوريتش في المركز العشرين الأخير برصيد 21 نقطة ليقترب خطوة جديدة من الهبوط.