الامارات | الأهلي المصري يعلن حسم صفقة لاعب المقاولون رسمياً

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يعلن حسم صفقة لاعب المقاولون رسمياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن النادي الأهلي المصري لكرة القدم في بيان، اليوم أن رئيس النادي محمود الخطيب توصل إلى اتفاق مع المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب على انتقال طاهر محمد طاهر.

وذكر النادي عبر موقعه الإلكتروني أن الخطيب عقد جلسة مع محسن صلاح، ودار النقاش حول انتقال طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب إلى صفوف الأهلي، وتم الاتفاق على كافة الأمور المالية ومشروع العقد، لكن لا يزال يتبقى اتفاق الأهلي مع اللاعب بشأن الحقوق المالية للأخير، وهو ما يجري بين أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي وطاهر محمد طاهر.

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وأضاف النادي أنه في ختام الجلسة أكد الخطيب وصلاح على التقدير المتبادل والتعاون المأمول خلال الفترة القادمة بما يخدم مصلحة الناديين في المجالات المختلفة.

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