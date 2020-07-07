رياضة | المنتخب الألماني عن معسكر جديد ليورو 2024

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر المنتخب الألماني عن معسكر جديد ليورو 2024 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال فريدريش كورتيوس الأمين العام للاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء إن المنتخب الألماني قد يقيم معسكره خلال كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) التي تستضيفها ألمانيا، في الأكاديمية الجديدة للاتحاد بمدينة فرانكفورت.

وأضاف كورتيوس خلال زيارة لموقع إنشاء الأكاديمية، التي من المقرر اكتمال أعمال البناء بها بنهاية عام 2021 :"بالطبع هناك مثل هذه المداولات وهذه الفكرة قائمة. هو بالتأكيد أحد الخيارات المتاحة."

ومن المفترض أن يجري المنتخب الألماني استعداداته لعدد من المباريات في الأكاديمية التي تتضمن عدة ملاعب مفتوحة وصالات مغطاة، وإقامة معسكره خلال يورو 2024 في الأكاديمية تشكل اختيارا منطقيا.

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ويقيم المنتخب الألماني معسكره خلال كأس الأمم الأوروبية المقبلة، التي تأجلت إلى العام المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والتي تقام في 12 مدينة أوروبية، في مقر شركة "أديداس" بمدينة هرتسوجن آوراخ بولاية بافاريا، بينما كان المنتخب قد أقام معسكره في كأس العالم 2006 في العاصمة برلين.

وسيجرى نقل مقر الاتحاد الألماني أيضا إلى الموقع الجديد، وقال كورتيوس إن المقر الحالي للاتحاد يمكن أن يشكل موقعا مهما أيضا خلال يورو 2024.

وأوضح كورتيوس :"نجري محادثات جيدة للغاية مع اليويفا (الاتحاد الأوروبي للعبة) حول إمكانية استغلال اليويفا لهذا المقر في تنظيم البطولة".