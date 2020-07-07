شكرا لقرائتكم طبيب الزمالك: الفريق والجهاز الفني والإداري خضعوا للمسحة الثانية اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، أن لاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري والعاملين قاموا بعمل المسحة الثانية اليوم بمقر النادي ، وأضاف أسامة أنه من المقرر أن تظهر نتيجة المسحة الثانية غداً الأربعاء تمهيدا للعودة للتدريبات الجماعية، وتابع أسامة أن محمد عواد حارس مرمى الفريق خضع للمسحة الثالثة له اليوم مع باقي زملائه بالفريق، بعد سلبية المسحة الثانية له منذ أيام ، وأكد طبيب الفريق أن بعض الناشئين خضعوا للمسحة الأولى لهم اليوم، على أن يقوموا بعمل مسحة ثانية بعد ثلاثة أيام للتأكد من سلامتهم قبل الإنضمام لمعسكر الفريق.

وأردف أن الزمالك سيخضع لمسحة ثالثة بمعسكر الفريق خلال الفترة المقبلة ، وعن محمود عبدالعزيز لاعب الفريق فقد أكد أسامة أن اللاعب خضع لمسحة اليوم للاطمئنان عليه وهي المسحة الأولى له نظرا لخضوعه لبرنامج تأهيلي الفترة الحالية.