محمد عواد يتواجد في الزمالك ويخضع للمسحة الخاصة بكورونا مع لاعبو الفريق

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جدة - عمرو شويل تواجد محمد عواد حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي اليوم ،وخضع عواد للمسحة الخاصة بكورونا والتي قام بها اللاعبون والجهاز الفني والاداري والعاملين اليوم بمقر النادي، وتعد هذه المسحة هي الثالثة لعواد بعد إصابته بفيروس كورونا في وقت سابق، حيث خضع لمسحة ثانية منذ أيام وثبت سلبيتها. وقام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجهاز الفني والإداري والطبي والعاملين بالفريق بعمل المسحة الطبية الثانية للكشف عن فيروس كورونا. Advertisements وخضع الجميع للمسحة بمقر النادي تحت إشراف محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق . وكان الفريق قد قام بعمل المسحة الأولى والتي أسفرت عن وجود حالتين ويخضعان للمتابعة من قبل الجهاز الطبي للفريق. في نفس السياق طلبت إدارة الكرة بنادى الزمالك من الاتحاد المصرى لكرة القدم، الحصول على نتيجة فحوصات كورونا التى يخضع لها الفريق، فى نفس يوم التحليل حتى يتمكن الفريق من التدريب فى اليوم التالى لإجراء التحاليل، خاصة أنه فى حالة إجراء تحاليل دورية للاعبين سيضطر الفريق إلى انتظار النتيجة حتى لا يكون أحدًا مصاباً بذلك الفيروس ويقوم بنقله إلى زملائه بالفريق الأبيض.

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