شكرا لقرائتكم الشياطين الحمر يرحبون بفايلر ويتحدون ارتفاع درجة الحرارة (صور) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رغم درجة الحرارة المرتفعة، إلا أن مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم شهد جدية كبيرة في التدريبات، التي أشعلها ديفيد سيزا المدرب العام للشياطين الحمر.

المران الذي أقيم اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، شهد العديد من الفقرات التدريبية التي جهزها سيزا لرفع الحماسة عند اللاعبين، فخصص فقرة للتصويب يتحدى فيها اللاعبون بعضهم، فضلاً عن الجمل الفنية والخططية التي حرص المدرب العام على تنفيذها، خلال المران لتصويب الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال الفترة الماضية بسبب بعدهم الطويل عن التدريبات، منذ توقف النشاط بسبب انتشار جائحة كورونا.

يستعد النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة لعدد من الفعاليات يأتي على رأسها استكمال مباريات الدورى الممتاز، ومواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر إقامتها في سبتمبر المقبل.

من الأمور التي أسعدت جماهير النادي الأهلي عودة حمدى فتحي للمشاركة في المران الجماعى للمرة الأولى منذ الإصابة التى تعرض لها مع المنتخب الوطني، وأبعدته فترة طويلة عن المباريات والتدريبات.

كان حمدى فتحى قد تعرض للإصابة بقطع فى غضروف الركبة، خلال وجوده فى معسكر المنتخب وأجرى جراحة فى ألمانيا، ثم خضع لبرنامج علاجى وتأهيلي.

تزامن ذلك كله مع عودة قائد اوركسترا الفريق، السويسري رينيه فايلر المدير الفني للشياطين الحمر، والذي عاد ليلة أمس في ساعة متأخرة عبر الخطوط الفرنسية بعد أجازة طويلة قضاها مع أسرته بسبب توقف الدورى المصرى الممتاز.

عودة السويسري أمس أغلقت الباب أمام كل الشائعات التي تناثرت خلال الأيام الماضية حول رفضه التجديد للنادي الأهلي، ونيته تدريب فريق آخر خلال الفترة المقبلة.

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