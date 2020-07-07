4 مليارات دولار خسائر الأندية الأوروبية بسبب كورونا

أكدت دراسة أجرتها رابطة الأندية الأوروبية، أن أندية كرة القدم الأوروبية ستخسر نحو أربعة مليارات يورو من عائداتها بسبب الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا.

قالت الرابطة، اليوم الثلاثاء، إن خسائر الموسم الحالي ستبلغ 1.6 مليار يورو، بينما ستصل خسائر الموسم المقبل في

مسابقات الدوري في الدول الــ55 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى 2.4 مليار يورو.وتبلغ خسائر عشر مسابقات دوري، منها الدوريات الخمس الكبرى في إنجلترا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا، 3.6 مليار يورو، وستبلغ الخسائر في إيرادات مبيعات التذاكر 11.5 مليار يورو خلال الموسمين الحالي والمقبل.كانت سبعة من تلك الدوريات العشرة، شهدت استئناف المنافسات، أو استكمالها، لكن المباريات أقيمت من دون حضور جماهير.بينما ألغيت مسابقات الدوري في فرنسا وهولندا وإسكتلندا، كما شهدت عائدات البث التليفزيوني تراجعًا كبيرًا ولم يتضح بعد الموعد المحتمل لعودة الجماهير إلى الاستادات.