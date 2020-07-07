الأهلي ينجح في إنهاء صفقة مميزة جديدة

ذكرت وسائل إعلامية أن مسئولو النادي الأهلي نجحوا في إنهاء صفقة لاعب المقاولون العرب، طاهر محمد طاهر، بعد الجلسات التى جمعت الطرفين خلال الأيام الماضية.

وقالت صحيفة "اليوم السابع" إن الأهلي حصل على توقيع طاهر محمد طاهر لمدة 5 سنوات بدءاً من الموسم المقبل، في الوقت الذي حصل فيه اللاعب على وعد شفهي بالسماح له بخوض تجربة الاحتراف حال تلقيه عرضاً مناسباً في أي وقت.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لها قولها إن قيمة صفقة طاهر محمد طاهر ستصل لـ25 مليون جنيه، وذلك بعدما تقدم الأهلي في البداية بعرض للمقاولون العرب قيمته 18 مليون جنيه، إلا أن مسئولو المقاولون العرب تمسكوا بالحصول على 40 مليون جنيه، قبل أن يتم الاتفاق في النهاية على 25 مليوناً.

وأضافت المصادر أن مسئولو الأهلي والماقولون العرب وضعوا بنداً في عقد طاهر محمد طاهر يسمح لإدارة "الذئاب" الحصول على نسبة 25 % من عائد بيع اللاعب مستقبلاً.