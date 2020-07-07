شكرا لقرائتكم خبر عن بنفيكا يعلن تعيين المدرب «فيريسيمو» حتى نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بنفيكا المتراجع في الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم تعيين المدرب نلسون فيريسيمو حتى نهاية الموسم الجاري.
وتولى فيريسيمو، 43 عامًا، المسؤولية بشكل مؤقت منذ أسبوع واحد بعد الانفصال عن المدرب برونو لاجي، وقاد الفريق للفوز 3-1 على بوافيستا، يوم السبت الماضي.
وقبل أربع جولات على نهاية الدوري البرتغالي، يتأخر بنفيكا صاحب المركز الثاني بست نقاط عن غريمه بورتو المتصدر.
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